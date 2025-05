Ο «αναγεννημένος» Μόιζε Κιν έχει προσεγγίσει το ενδιφέρον πολλών μεγάλων ευρωπαικών συλλόγων, με επικρατάστερο την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μετά από αρκετά χρόνια ταλαιπωρίας στη Γιουβέντους, ο «αναγεννημένος» Μόιζε Κιν αδιαμφισβήτητα διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του αγωνιζόμενος με την φανέλα της Φιορεντίνας. Φέτος σε 41 συμμετοχές με τους «Βιόλα» μετράει 23 γκολ και τρεις ασίστ, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των Λούκα Τόνι και Αλμπέρτο Τζιλιαρντίνο για τα περισσότερα τέρματα που έχει σκοράρει παίκτης την πρώτη του σεζόν στην Φιορεντίνα (23).

Όπως είναι φυσικό πολλοί μεγάλοι ευρωπαικοί σύλλογοι στο παρελθόν έχουν ήδη χτυπήσει την πόρτα της Φιορεντίνα για την αγορά του παίκτη, με την Μπάγερν Μονάχου να είναι πιο σημαντική, όμως η διάθεση της τεχνικής ηγεσίας είναι οτί θέλουν να παραμείνει ο Κιν στο «Αρτέμιο Φράνκι» και την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα όμως με αποκλειστικό δημοσίευμα της Γαλλικής ιστοσελίδας FootMercato, η Μαντσεστερ Γιουνάιτεντ γνωστοποιήσε το ενδιαφέρον της για το παίκτη και τον έχει θέσει ψηλά στην λίστα των υποψηφίων της για την κορυφή της επίθεσης της την επόμενη χρόνια. Στη λίστα αυτη βρίσκεται και ο Γιοκέρες της Σπόρτινγκ καθώς και ο Λίαμ Ντελάπ της υποβιβασμένης πλέον Ίπσουιτς.

Όπως αναφέρει η Mercato, όλα θα κριθούν στο αν θα βγεί η Γιουναίτεντ στην Ευρώπη την επόμενη χρόνια, κατί που θα πετύχει μόνο κατακτώντας το Europa League, στο οποίο βρίσκεται ήδη με το ένα πόδι στο τελικό, μέτα το πρωτο ημιτελικό οπού επικράτησε με 0-3 της Αθλέτικ μέσα στο Μπιλμπάο. Στην περίπτωση λοιπόν που οι «Κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται στην League Phase του Champions League του χρόνου, είναι πιο πιθανόν να κινηθούνε για τους Γιοκέρες και Ντελάπ, ενώ στην αντίθετη περίπτωση θα κινηθούνε κύριως για τον Κιν

🚨Excl 🔴#MUFC



❗️In addition to Gyokeres, Delap, and Osimhen, Manchester United has added Moise Kean to their list for their future n°9



💰The 🇮🇹 Fiorentina striker has a €50M release clause valid from July 1st to 15thhttps://t.co/L12pkVXinp



w @VFeuillette75 pic.twitter.com/uVH3DARPuq