Ο Γενς Όντγκαρντ έκανε αίσθησε με την εμφάνισή του απέναντι στη Βενέτσια, εξαιτίας ενός σημαδιού στον αυχένα του που έκανε τους φανς της Μπολόνια να ανησυχήσουν για την υγεία του.

Ο Γενς Όντγκαρντ, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στον τελευταίο αγώνα της Μπολόνια, όταν οι θεατές παρατήρησαν ένα έντονο κόκκινο σημάδι στο πίσω μέρος του λαιμού του. Οι φίλαθλοι παρέβλεψαν τη νίκη της ομάδας τους με 1-0 κόντρα στη Βενέτσια, με αρκετούς να υποθέτουν ότι επρόκειτο για κάποιο τραυματισμό.

Οι φήμες πήραν φωτιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους χρήστες να αναρωτιούνται αν ήταν το σημάδι είναι δαγκωνιά ή τατουάζ. Άλλοι ισχυρίζονταν ότι τον δάγκωσε ζόμπι. Ο ίδιος ο Όντγκαρντ, μετά τον αγώνα και τον ντόρο που έγινε, χρειάστηκε να εξηγήσει μέσω Instagram ότι το σημάδι ήταν αποτέλεσμα μίας θεραπείας που κάνει για τον αυχένα του και όχι κάτι σοβαρό.

Ο Δανός επιθετικός φέτος βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα, με έξι γκολ σε 25 αγώνες για τους Ροσομπλού, που βρίσκονται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Serie A, η οποία οδηγεί στους ομίλους του Champions League.

Bologna star Jens Odgaard has been forced to rule out being bitten in a ZOMBIE ATTACK - after sporting a bizarre injury 🧟 pic.twitter.com/sxvuM94K8k