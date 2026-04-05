Η Μπολόνια επικράτησε της Κρεμονέζε με 2-1 εκτός έδρας και είναι ζωντανή στο κυνήγι της εξόδου στην Ευρώπη, την ερχόμενη σεζόν.

Η Μπολόνια επιβλήθηκε με 2-1 της Κρεμονέζε και διατήρησε τις όποιες ελπίδες για το ευρωπαϊκό εισιτήριο της ερχόμενης σεζόν, καθώς βρίσκεται στην 8η θέση της κατάταξης σε απόσταση πέντε βαθμών από την 7η θέση που εξασφαλίζει ευρωπαϊκή συμμετοχή υπό προϋποθέσεις.

Οι ροσομπλού δε δυσκολεύτηκαν στην έδρα της Κρεμονέζε και καθάρισαν το παιχνίδι από το πρώτο εικοσάλεπτο. Μόλις στο 3' ο Ζοάο Μάριο άνοιξε το σκορ με μονοκόμματο σουτ ύστερα από σέντρα του Μιράντα από την αριστερή πλευρά. Δεκατρία λεπτά μετά, η ομάδα της Βόρειας Ιταλίας διπλασίασε τα τέρματα της. Αυτή τη φορά ο Μιράντα βγήκε και πάλι από τα αριστερά, πάσαρε στον Τζόναθαν Ρόου και εκείνος μέσα από την περιοχή βρήκε δίχτυα για τους φιλοξενούμενους. Για τους γηπεδούχους μείωσε στο 90+1 ο Μπονατσόλι από την άσπρη βούλα.

Η Μπολόνια βρίσκεται στην όγδοη θέση με 45 βαθμούς, στο πλην πέντε από την Αταλάντα, που έχει παιχνίδι λιγότερο και παραμένει ζωντανή για τα ευρωπαϊκά προκριματικά του καλοκαιριού. Μόνο σε περίπτωση που η Λάτσιο, που βρίσκεται εκτός επτάδας, κατακτήσει το Κύπελλο Ιταλίας η έβδομη ομάδα δε θα αγωνιστεί στην Ευρώπη. Τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών είναι Ίντερ - Κόμο και Λάτσιο - Αταλάντα.

Στον αντίποδα, η Κρεμονέζε υπέστη άλλη μια ήττα και βρίσκεται στην 17η θέση, ισόβαθμη με την 18η Λέτσε, θέση που οδηγεί στη Serie B.

Να σημειωθεί ότι για τους φιλοξενούμενους δεν αγωνίστηκε ο Έλληνας αριστερός μπακ Μπάμπης Λυκογιάννης, ο οποίος ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό.