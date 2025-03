Ο Χένρικ Μικιταριάν θα αποφασίσει για το εάν θα βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, όπως αποκάλυψε ο ίδιος.

Στο μυαλό του Χένρικ Μικιταριάν στροβιλίζεται η σκέψη της απόσυρσης ή μη από την αγωνιστική δράση μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο 36χρονος πλέον Αρμένιος με πολυετή καριέρα σε Ντόρτμουντ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Ρόμα μεταξύ άλλων, αγωνίζεται στην Ίντερ από το 2022 και το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2026. Ωστόσο ο ίδιος, όπως ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Sky Sport Italia», σκέφτεται το ενδεχόμενο της «σύνταξης» αφήνοντας πάντως ανοιχτό ένα... παραθυράκι για μονοετή επέκταση του συμβολαίου του με τους Νερατζούρι.

«Η σκέψη μου είναι να βάλω τέλος στην καριέρα μου αγωνιζόμενος σε υψηλό επίπεδο, στο οποίο είναι η Ίντερ. Ας περιμένουμε μέχρι το τέλος της σεζόν και μετά θα δούμε. Μπορεί και να επεκτείνω το συμβόλαιό μου για έναν χρόνο, γιατί όχι, αλλά αυτό εξαρτάται από την κατάστασή μου και τι μπορώ να προσφέρω», τόνισε ο Αρμένιος.

Henrikh Mkhitaryan has hinted that he wants to retire at Inter, but the 36-year-old has not ruled out the possibility of extending his contract until 2027. pic.twitter.com/7ONdnqj9hR