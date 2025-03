Ο Πάουλο Ντιμπάλα υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στον τένοντα του αριστερού του ποδιού και ξεκινά αποκατάσταση.

Ο Πάουλο Ντιμπάλα υπεβλήθη την Τρίτη (25/3) σε χειρουργική επέμβαση στον τένοντα του αριστερού του ποδιού, όπως ανακοίνωσε η Ρόμα. Η επέμβαση ήταν επιτυχής και ο Αργεντινός επιθετικός τώρα ξεκινά τη αποκατάσταση, η οποία αναμένεται να διαρκέσει αρκετό καιρό.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε πρόωρα για τον 29χρονο σταρ των Τζιαλοροσι, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα με την Κάλιαρι για τη Serie A

Η ανακοίνωση της Ρόμα:

«Η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε σήμερα ο ποδοσφαιριστής Πάουλο Ντιμπάλα ήταν απόλυτα επιτυχής. Τις επόμενες ημέρες, ο Πάουλο θα ξεκινήσει αποκατάσταση στην Τριγκόρια».

The surgical procedure undergone today by footballer Paulo Dybala was perfectly successful.



In the coming days, Paulo will begin rehabilitation at Trigoria.#ASRoma pic.twitter.com/UykOe24HdV