Τσαλχάνογλου: «Θέλω να έρθει στην Ίντερ ο Γκιουλέρ»

Ο Χακάν Τσαλχάνογλου εξέφρασε την επιθυμία του μετά το ματς της Τουρκίας με την Ουγγαρία (3-1) να φέρει τον Αρντά Γκιουλέρ στο Μιλάνο για λογαριασμό της Ίντερ.

Την επιθυμία του να φέρει στην Ίντερ τον Αρντά Γκιουλέρ εξέφρασε ο Χακάν Τσαλχάνογλου μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ουγγαρίας (3-1) για τα Play Off του Nations League.

Πιο συγκεκριμένα, ο 31χρονος χαφ των Νερατζούρι δήλωσε πως όλοι θέλουν παίκτες σαν τον 20χρονο εξτρεμ: «Ο Αρντά Γκιουλέρ είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης και ένας αδερφός που αγαπώ πολύ. Φυσικά, θέλω να έρθει στην Ίντερ».

«Όλοι θέλουν ποιοτικούς παίκτες. Δεν ξέρω πώς τα πηγαίνει εκεί στη Ρεάλ Μαδρίτης, οπότε δεν θέλω να αναμειχθώ πολύ. Ελπίζω απλώς να έχει περισσότερες ευκαιρίες», πρόσθεσε ο Τσαλχάνογλου.

🚨🇹🇷 Calhanoglu: “Arda Güler is a very important player and a brother I love very much. Of course, I want him to join Inter”.



“Everyone wants quality players. I don’t know how he’s doing there at Real Madrid, so I don’t want to get too involved. I hope he will play more”. pic.twitter.com/1tdksJCQPy