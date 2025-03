Ο Τιτζάνι Ράιντερς ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Μίλαν μέχρι το 2030, παίρνοντας παράλληλα... αύξηση, με τις ετήσιες απολαβές του να φθάνουν πλέον τα 3,5 εκατ. ευρώ.

Ο Τιτζάνι Ράιντερς είναι ένας από τους παίκτες που από την πρώτη στιγμή που πάτησαν στο «Σαν Σίρο» έδειξαν πάθος και αποφασιστικότητα. Η Μίλαν δεν θα μπορούσε παρά να επιβραβεύσει τον Ολλανδό επιθετικό για τα όσα έχει κάνει με τη φανέλα της, ανανεώνοντάς του το συμβόλαιο μέχρι το 2030. Παράλληλα ο ίδιος θα δει και μία μεγάλη αύξηση στις απολαβές του.

Ο 26χρονος είχε συμφωνήσει για την παραμονή του από το περασμένο έτος και παρά τα εσωτερικά προβλήματα που επικρατούν στην ομάδα, είχε δηλώσει πως νιώθει σαν στο σπίτι του και μοναδική του επιθυμία ήταν το να μείνει. Μέχρι στιγμή αμοιβόταν με 1,7 εκατ. όπως είχε κάνει γνωστό η Gazzetta dello Sport, ο μισθός του τώρα όμως θα πλησιάζει τα 3,5 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους.

Ο Ράιντερς είναι στη Μίλαν από το καλοκαίρι του 2023, όταν αποχώρησε από την Άλκμααρ και μέσα στο διάστημα αυτό έχει σκοράρει 16 γκολ κι έχει μοιράσει επτά ασίστ σε 90 εμφανίσεις, σε όλες τις διοργανώσεις.

