Τιάγκο Μότα: «Ντρέπομαι για την εμφάνισή μας με την Έμπολι, πιάσαμε πάτο...»

Ο Τιάγκο Μότα είπε τα πράγματα με το όνομά τους στον απόηχο του αποκλεισμού της Γιουβέντους από την Έμπολι στο Κύπελλο Ιταλίας, παίρνοντας την ευθύνη για το αποτέλεσμα και λέγοντας ότι νιώθει ντροπή για αυτό.

Η Γιουβέντους χαιρέτησε πρόωρα και... άδοξα το το Coppa Italia, με θρίαμβο της Έμπολι μέσα στο Τορίνο. Οι Μπιανκονέρι, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας άφησαν τον αγώνα να κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν την έκπληξη και πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά του θεσμού.

Ο Τιάγκο Μότα, κλήθηκε να κάνει δηλώσεις για την πιο απογοητευτική φετινή εμφάνιση της Γιούβε, όπου δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για το τελικό αποτέλσμα. Ο Βραζιλιάνος τεχνικός μίλησε στο Mediaset δηλώνοντας ντροπιασμένος από την έκβαση του ματς και αναλαμβάνοντας όλο το μερίδιο της ευθύνης, κάνοντας τη δική του αυτοκριτική.

«Νιώθω ντροπή. Κάναμε ένα πρώτο μέρος για το οποίο θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Εγώ ντρέπομαι για την εμφάνισή μας στο πρώτο μέρος και ελπίζω και οι παίκτες μου να έχουν το ίδιο συναίσθημα. Εγώ φταίω που δεν μπόρεσα να κάνω τους παίκτες μου να καταλάβουν τη σημασία του αγώνα. Το ότι δεν είμαστε στον ημιτελικό είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, δεν αξίζαμε να βρεθούμε στον ημιτελικό.

Ελπίζω η κριτική απέναντί μας να είναι πολύ σκληρή. Μέχρι τώρα οι οπαδοί ήταν πολύ ευγενικοί μαζί μας για όσα κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Φταίω εγώ που δεν έκανα τους παίκτες να καταλάβουν τι σημαίνουν αυτά τα παιχνίδια με τη φανέλα της Γιουβέντους. Σήμερα τα κάναμε όλα λάθος. Δεν αναλάβαμε ποτέ την ευθύνη για τα λάθη που κάναμε. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα. Πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη. Σήμερα πιάσαμε πάτο...», είπε χαρακτηριστικά ο Μότα, που δεν διανύει την ιδανικότερη πρώτη σεζόν στον πάγκο των Μπιανκονέρι.

Να θυμίσουμε ότι η Γιουβέντους αποκλείστηκε πρόσφατα από την PSV και στο Champions League, νωρίτερα είχε μείνει εκτός στα ημιτελικά του Super Cup Ιταλίας από τη Μίλαν, ενώ προς το παρόν βρίσκεται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Serie A.

Thiago Motta's first season as Juventus manager:



❌ Eliminated in Coppa Italia at home to relegation battling Empoli

❌ Eliminated in UCL by PSV after being up 2-1 on aggregate in the first leg

❌ Eliminated in Supercoppa Italiana by AC Milan in semifinals

⏳ 4th place in Serie… pic.twitter.com/uMA5neKR79