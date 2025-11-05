Αν και αγωνίστηκε με δέκα παίκτες για ένα ημίχρονο, η Μπάγερν πήρε σπουδαίο «διπλό» απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν και συνέχισε απόλυτη στο Champions League. Σημαντικό βαθμό στην έδρα της Γιουβέντους πήρε η Σπόρτινγκ με Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη.

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου 1-2

Οι Βαυαροί συνεχίζουν ακάθεκτοι, αφού πέρασαν και από το Παρίσι επικρατώντας 2-1 της Παρί. Η Μπάγερν μετρά 16 νίκες σε ισάριθμα ματς στη σεζόν, ενώ στη League Phase είναι στην κορυφή μαζί με την Άρσεναλ. Διπλό το κακό για την Παρί, αφού εκτός από την ήττα, είδαν τον Χακίμι να τραυματίζεται σοβαρά και τον Ντεμπελέ να αποχωρεί. Η Μπάγερν μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και μόλις στο 4ο λεπτό ο Ντίας βρέθηκε σε θέση βολής και δεν αστόχησε ανοίγοντας το σκορ. Η Παρί προσπάθησε να αντιδράσει και στο 22' βρήκε δίχτυα, ωστόσο το τέρμα του Ντεμπελέ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Οι Βαυαροί είχαν τον έλεγχο, πίεσαν ψηλά και στο 32' σκόραραν ξανά. Γκάφα του Μαρκίνιος, ο Ντίας έκλεψε και πέτυχε το 2-0. Ωστόσο, το πολύ σκληρό τάκλιν του Ντίας στον Χακίμι έφερε και την αποβολή του Κολομβισνού.

Στην επανάληψη, η Παρί έγινε ακόμα πιο πιεστική και προσπάθησε να φανεί απειλητική. Ο Κβαρατσχέλια είχε την ευκαιρία να μειώσει, αλλά έχασε μεγάλη ευκαιρία. Στο 74ο λεπτό ο Νέβες έβαλε ξανά την ομάδα του στο «κόλπο», αφού μείωσε σε 2-1. Οι Παριζιάνοι ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους, ωστόσο Εμερί και Νέβες έχασαν πολύ μεγάλες ευκαιρίες να ισοφαρίσουν.

Γιουβέντους - Σπόρτινγκ 1-1

Η Γιουβέντους ούτε τώρα κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη στη League Phase, αφού παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην Σπόρτινγκ εντός έδρας. Η Μεγάλη Κυρία έπεσε στην 23η θέση της βαθμολογίας, με τους Πορτογάλους να ανεβαίνουν στη 10η. Βασικοί Ιωαννίδης και Bαγιαννίδης, έχοντας πολύ καλή παρουσία. Οι Πορτογάλοι μπήκαν δυνατά και μόλις στο 12ο λεπτό άνοιξαν το σκορ.

Ο Ιωαννίδης με ιδανικό τακούνι ξεδίπλωσε τη φάση, ο Τρινκάο μοίρασε στον Αραούχο, ο οποίος με ωραίο τελείωμα πέτυχε το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι είχαν και μεγάλη ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ, αλλά ο Τρινκάο αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Η απάντηση της Γιουβέντους ήρθε στο 34ο λεπτό, όταν από ασίστ του Τουράμ ο Βλάχοβιτς διαμόρφωσε το 1-1. Οι γηπεδούχοι πίεσαν στην επανάληψη, αλλά δεν άλλαξε τίποτα μέχρι το τέλος.

Μπόντο Γκλιμτ - Μονακό 0-1

Έκανε... σεφτέ στο Champions League υπό τις πιο ζόρικες δυνατές συνθήκες η Μονακό. Οι Μονεγάσκοι άφησαν το γραφικό Μόντε Κάρλο για τους... παγετώνες της Νορβηγίας και έφυγαν από αυτό με το σπουδαίο τρίποντο, αφού «λύγισαν» με 1-0 την Μπόντο Γκλιμτ και ανέβηκαν στη 18η θέση της League Phase. Σε ένα ισορροπημένο γενικά ματς τη διαφορά έκανε το φανταστικό τέρμα του Μπάλογκαν. Στο 43ο λεπτό, ο σέντερ φορ από τις ΗΠΑ «κεραυνοβόλησε» από δύσκολη γωνία μέσα στην περιοχή και χάρισε, όπως αποδείχθηκε, τη νίκη στη Μονακό.

Ατλέτικο Μαδρίτης - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1

Δεύτερη νίκη με την Ατλέτικο Μαδρίτης στη φετινή διοργάνωση. Η ομάδα του Σιμεόνε επικράτησε 3-1 της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ αφήνοντας πίσω την «βαριά» ήττα από την Άρσεναλ. Ο... συνήθης ύποπτος Άλβαρες άνοιξε το σκορ για την Ατλέτικο στο 39ο λεπτό. Στο δεύτερο μέρος, οι δύο ομάδες ανέβασαν την απόδοσή τους, με τους Ροχιμπλάνκος να φτάνουν και σε δεύτερο τέρμα με τον Γκάλαχερ στο 72'. Η Ουνιόν ξαναμπήκε στο κόλπο στο 80' μειώνοντας με τον Σάικς, ωστόσο το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Γιορέντε.

Τότεναμ - Κοπεγχάγη 4-0

Η Τότεναμ ήταν εντυπωσιακή, διέλυσε με 4-0 την Κοπεγχάγη και βρέθηκε στην 7η θέση. Οι Λονδρέζοι επέστρεψαν στις νίκες μετά τις δυο ισοπαλίες και φουλάρουν για την οκτάδα. Στον αντίποδα, η Κοπεγχάγη είναι στην 33η θέση με μόλις ένα βαθμό. Δυο λάθη του Κοτάρσκι, ισάριθμα τέρματα για τους Λονδρέζους, αφού στο 19' ο Τζόνσον πέτυχε το 1-0 και στο 51΄ ο Οντομπέρτ πέτυχε το 2-0. Τι και αν η Τότεναμ έμεινε με δέκα παίκτες στο 55΄ λόγω αποβολής του Τζόνσον, η Κοπεγχάγη δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Στο 64΄ο Φαν ντε Φεν πέτυχε το 3-0 και στο 67' ο Παλίνια διαμόρφωσε το 4-0. Στις καθυστερήσεις ο Ριτσάρλισον αστόχησε από την άσπρη βούλα.