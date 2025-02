Την εθνική ομάδας της Τσεχίας αποφάσισε να επιλέξει ο 17χρονος γιος του Τζιανλουίτζι Μπουφόν, Λουίς Τόμας Μπουφόν, την χώρα από την οποία κατάγεται η μητέρα του.

Ο 17χρονος γιος του Τζιανλουίτζι Μπουφόν, Λουίς Τόμας Μπουφόν, ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από τον πατέρα του όχι μόνο βάσει της θέσης τους αγωνίζεται στο γήπεδο (αριστερό εξτρέμ), αλλά και όσον αφορά την εθνική ομάδα.

Ο νεαρός παίκτης της Πίζα Κ19, επέλεξε να εκπροσωπήσει την εθνική Τσεχίας Κ18, αντί της Ιταλίας -χώρα στην οποία γεννήθηκε- στην οποία κλήθηκε να συμμετάσχει ενόψει του προσεχούς καμπ της ομάδας (23-26 Φεβρουαρίου).

Ο Λουίς έχει διπλή υπηκοότητα λόγω της καταγωγής της μητέρας του, Αλένα Σρερέντοβα, της πρώην συζύγου του Μπουφόν από την οποία χώρισε το 2014, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Τσεχία. Θυμίζουμε ότι ο Τζίτζι Μπουφόν αγωνίστηκε σε συνολικά 176 επίσημα ματς με την εθνική ομάδα της Ιταλίας, κάνοντας το ντεμπούτο του σε ηλικία 19 ετών. Να σημειωθεί ότι το μεσαίο όνομα του υιού Μπουφόν είναι προς τιμή του θρυλικού τερματοφύλακα Τόμας Ενκόνο (με μεγάλη καριέρα σε Εσπανιόλ και εθνική Καμερούν) και αποτελούσε ίνδαλμα για τον πατέρα του.

Gianluigi Buffon 🇮🇹

Louis Buffon 🇨🇿



