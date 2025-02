Η Μπολόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάβιντε Καλάμπρια από τη Μίλαν για 2 εκατομμύρια ευρώ, με τον 28χρονο αμυντικό να αποχωρεί λόγω διαφορών με τον Κονσεϊσάο!

Η Μπολόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάβιντε Καλάμπρια από τη Μίλαν. Ο 28χρονος δεξιός μπακ υπέγραψε με τους Ροσομπλού, με τη μεταγραφή να κλείνει στα 2 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το «Sky Sports».

Το συμβόλαιό του με τους Ροσονέρι έληγε το καλοκαίρι, αλλά οι σχέσεις του με τον νέο προπονητή της Μίλαν , Σέρτζιο Κονσεϊσάο, είχαν διαταραχθεί μετά το επεισόδιο στο ματς με την Πάρμα.

Να θυμίσουμε πως η αιτία του τσακωμού ήταν μία συναυλία που είχε πάει ο 28χρονος Ιταλός πριν το ματς με την Πάρμα.

Ready for a new adventure in Rossoblù 👊#WeAreOne pic.twitter.com/K48jvlkmRf