Μετά το ματς της Μίλαν με την Πάρμα (3-2), λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο και ο Ντάβιντε Καλάμπρια, με τον Φοφανά και τους βοηθούς του προπονητή να επεμβαίνουν για να τους χωρίσουν.

Η επική ανατροπή της Μίλαν επί της Πάρμα (3-2) πέρασε σε δεύτερη μοίρα λόγω ενός έντονου επεισοδίου. Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο, έξαλλος, κινήθηκε προς τον Ντάβιντε Καλάμπρια μετά τη λήξη, με τους συνεργάτες του να επεμβαίνουν για να τον συγκρατήσουν.

Σύμφωνα με τη «Gazzetta Dello Sport», ο εκνευρισμός του Πορτογάλου τεχνικού συνδέεται με τη συμμετοχή του Καλάμπρια σε συναυλία του Λάτσα, μόλις μία ημέρα πριν τον αγώνα.

Ο 28χρονος αμυντικός αντέδρασε έντονα και ο Φοφανά και οι βοηθοί του 50χρονου τεχνικού τον κράτησαν μακριά από αυτόν, προκειμένου να μην κλιμακωθεί η κατάσταση.

Dispute between Calabria and Conceiçao on the pitch at the final whistle, separated by staff and teammates !!pic.twitter.com/e6KtNAZCyf