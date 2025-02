Ο Κόλο Μουανί το πήρε προσωπικά ανατρέποντας το ματς κόντρα στην Έμπολι, για να έρθουν οι Βλάχοβιτς και Κονσεϊσάο και να διαμορφώσουν το 4-1 για τη Γιουβέντους στην 23η αγωνιστική της Serie A (2/2).

Μετά τις δύο συνεχείς ήττες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, η Γιουβέντους πήρε το τρίποντο απέναντι στην Έμπολι, με τους Κόλο Μουανί, Βλάχοβιτς και Κονσεϊσάο να διαμορφώνουν το 4-1 στην 23η αγωνιστική της Serie A (2/2).

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για τους Μπιανκονέρι, καθώς βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 4ο λεπτό. Ο Ντε Σίλιο βρήκε δίχτυα με κεφαλιά σοκάροντας από νωρίς τους γηπεδούχους.

Η Γιουβέντους παρά το ότι τα έβρισκε σκούρα απέναντι στην Έμπολι, απάντησε με τον Κόλο Μουανί ο οποίος έφτασε τα τρία γκολ σε μόλις δύο ματς με τη νέα του ομάδα. Ο Γάλλος επιθετικός έκανε το 1-1 στο 61' ύστερα από εξαιρετική ατομική ενέργεια, ενώ λίγα λεπτά αργότερα (64') χτύπησε ξανά κι έδωσε προβάδισμα στο σύνολο του Μότα, διαμορφώνοντας το 2-1.

