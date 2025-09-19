Η πρεμιέρα στην League Phase του Champions League έγινε, με τους νεαρούς παίκτες των ομάδων να τραβάνε τα βλέμματα πάνω τους. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα σκόραραν και άνοιξαν λογαριασμό στη φετινή διοργάνωση.

Η League Phase του Champions League ξεκίνησε και οι τρεις ημέρες της πρώτης αγωνιστικής είχαν μπόλικο... υλικό. Ανατροπές, κόκκινες κάρτες, θέαμα, αλλά και αρκετά γκολ. Στις αναμετρήσεις ξεχώρισαν οι επιβλητικές νίκες της Άιντραχτ Φρανκφούρτης απέναντι στην Γαλατασαράι με 5-1, της Σπόρτινγκ επί της Καϊράτ Αλμάτι με 4-1, της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Αταλάντα με 4-0, αλλά και της Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη απέναντι στη Μονακό με 4-1. Φυσικά, δεν λησμονεί κανείς και την αναμέτρηση της Γιουβέντους με την Μπορούσια Ντόρτμουντ στο απίθανο 4-4.

Σε μια πρώτη εικόνα του φετινού θεσμού του Champions League, τα βλέμματα μαγνήτισαν και οι νεαροί ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν, από τον 18χρονο Κουέντα στον 21χρονο Φαν Μπόμελ. Έτσι, η νέα γενιά δήλωσε ηχηρά παρούσα ενόψει του ποδοσφαιρικού μαραθωνίου.

Ρούμπεν Φαν Μπόμελ, 21 ετών

Ο γιος του θρύλου της Αϊντχόφεν, Μαρκ Φαν Μπόμελ -ο οποίος αγωνίζεται επίσης στην ολλανδική ομάδα-, σκόραρε και μείωσε για την ομάδα του σε 3-1 στο 90' απέναντι στην Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ. Παρά το γεγονός ότι το γκολ δεν έκρινε το αποτέλεσμα, τράβηξε τα βλέμματα πάνω του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως ο Ρούμπεν σκόραρε το πρώτο για φέτος γκολ της Αϊντχόφεν στη διοργάνωση, όπως ακριβώς και ο πατέρας του το 2000.

Γιουσούφα Εμποντζί, 21 ετών

Ο Σενεγάλος μπακ Γιουσούφα Εμποντζί, κατάφερε να βρει δύο φορές δίχτυα για χάρη της Σλάβιας Πράγας. O ίδιος άνοιξε το σκορ για την ομάδα του απέναντι στην Μπόντο Γκλιμτ στο 23' ενώ στο 74' έκανε το 2-0. Το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό, καθώς οι Νορβηγοί πέτυχαν εξίσου δύο γκολ, όμως ο Εμποντζί έστειλε το δικό του μήνυμα στην ποδοσφαιρική Ευρώπη.

Νικολό Τρεσόλντι, 21 ετών

Ο Γερμανός αγωνιζόμενος με την Κλαμπ Μπριζ, πέτυχε ένα από τα τέσσερα τέρματα των Βέλγων στην αναμέτρηση επί της Μονακό. Το γκολ αυτό σημειώθηκε στο 23' και ήταν η αρχή του... τέλους για τους Γάλλους, οι οποίοι στη συνέχεια δέχτηκαν άλλα τρία.

Κενάν Γιλντίζ, 20 ετών

Ο Τούρκος που έχει ήδη γίνει σταρ στα μάτια των φίλων της Γιουβέντους, σε ένα απίθανο ματς στο Τορίνο, έκανε το 1-1 στο 63' για την ομάδα του η οποία μέχρι τότε βρισκόταν πίσω στο σκορ απέναντι στην Ντόρτμουντ. Η γκολάρα του έκανε τον γύρο του κόσμου και κέρδισε τις εντυπώσεις.

Ντανιέλ Μπάσι, 20 ετών

Ο νεαρός μέσος της Μπόντο Γκλιμτ, μείωσε στο 78' για τους Νορβηγούς που ήταν πίσω στο σκορ με 2-0 από τη Σλάβια Πράγας .Το γκολ αυτό έδωσε το έναυσμα για να καταφέρει η ομάδα του να φτάσει στην ισοφάριση (2-2) και να πάρει βαθμό στην πρεμιέρα τους στην διοργάνωση.

Ρόμπερτ, 20 ετών

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Κοπεγχάγης πέρασε αλλαγή στο 79' και οκτώ λεπτά μετά πέτυχε το 2-1 επί της Λεβερκούζεν. Η ομάδα του δεν κατάφερε να... μπει με το δεξί στη διοργάνωση, λόγω μιας άτυχης στιγμής του Παντελή Χατζηδιάκου. Ωστόσο, ο νεαρός έδειξε στον προπονητή του ότι ακόμα και στα 20 του χρόνια μπορεί να φέρει λύσεις επιθετικά στην ομάδα, ακόμα και αν προέρχεται από τον πάγκο.

Μαμαντού Ντιακόν, 19 ετών

Ο Ντιακόν πρόσθεσε το «λιθαράκι» του στην άνετη επικράτηση της Κλαμπ Μπριζ, καθώς στο 74' έκανε το 4-0. Ο ίδιος μαζί με τον Τρεσόλντι, δείχνει στη βέλγικη ομάδα ότι μπορεί να στηρίζεται και στους νεαρούς.

Γιλμάζ Ουζούν, 19 ετών

Σε μια ακόμα εύκολη επικράτηση, αυτή της Άιντραχτ Φρανκφούρτης επί της Γαλατασαράι με 5-1, ο Τούρκος «φώτισε» με τη σειρά του τον πίνακα των σκόρερ. Ο Γιλμάζ έκανε το 2-1 υπέρ των Γερμανών στο 45+2' και ξεκίνησε την αντεπίθεση για νίκη απέναντι στους συμπατριώτες του.

Τζεοβάνι Κουέντα, 18 ετών

Ο μικρότερος στη λίστα, Κουέντα κατάφερε να βρει δίχτυα στο 68΄ και να κάνει το 4-0 της Σπόρτινγκ απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι. Ο 18χρονος θυμίζουμε πως έχει αποκτηθεί από την Τσέλσι και φέτος παραμένει στη Σπόρτινγκ ως δανεικός!