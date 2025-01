Ο Κβαρατσχέλια λέει αντίο στη Νάπολι με φόρο τιμής στον Ντιέγκο Μαραντόνα, πριν ξεκινήσει το νέο του κεφάλαιο στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπου αναμένεται να υπογράψει.

Με ένα συγκινητικό φόρο τιμής στον Ντιέγκο Μαραντόνα, ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια αποχαιρετά τη Νάπολι και την πόλη που τον ανέδειξε ως έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (15/01), ο Γεωργιανός εξτρέμ επισκέφθηκε την τοιχογραφία του Αργεντινού θρύλου στη Νάπολη για να τιμήσει την κληρονομιά του, λίγο πριν ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο Κβαρατσχέλια, ο οποίος είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών των Παρτενοπέι, ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Λουίς Ενρίκε, ο προπονητής των Παριζιάνων, τον ζήτησε προσωπικά και η μεταγραφή του αναμένεται να κλείσει για πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 23χρονος Γεωργιανός , ο οποίος μετρά 30 γκολ σε 107 παιχνίδια με τη φανέλα της Νάπολι, αφήνει πίσω του μία αξέχαστη πορεία στη Serie A, έχοντας συγκεντρώσει την προσοχή κορυφαίων συλλόγων.

Στην Παρί Σεν Ζερμέν, ο Κβαρατσχέλια θα υπογράψει ένα αστρονομικό συμβόλαιο, με μηνιαίες απολαβές που κυμαίνονται από 160.000 έως 200.000 ευρώ.

🚨 Khvicha Kvaratskhelia says his farewell to Diego Maradona's mural in Naples! 👋💙



(🎥 @areanapoliit) pic.twitter.com/Uj3M3Qd3b0