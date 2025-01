Πληθαίνουν οι «μνηστήρες» του Κβίτσα Κβαρατσχέλια, με τη Λίβερπουλ να εξετάζει και εκείνη την περίπτωση του Γεωργιανού.

Το όνομα του Κβίτσα Κβαρατσχέλια «παίζει» πολύ τις τελευταίες ώρες. Ο 23χρονος Γεωργιανός της Νάπολι έχει έρθει σε επαφές με την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία θέλει να τον... δελεάσει με έναν «παχύ» μισθό για να τον πείσει να μετακομίσει στο Παρίσι.

Στο κόλπο όμως για την διεκδίκησή του μπαίνει πλέον και η Λίβερπουλ, σύμφωνα με το «Athletic». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ντέιβιντ Όρνσταϊν, ο Κβαρατσχέλια είναι ένας παίκτης που οι άνθρωποι της Λίβερπουλ θαυμάζουν και παρακολουθούν. Όπως τονίζει, εάν αποφασίσει να αποχωρήσει από τη Νάπολι αυτή τη μεταγραφική περίοδο, τότε οι Reds θα κινηθούν για την απόκτησή του.

