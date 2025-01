Πριν ακριβώς 40 χρόνια παρουσία της Χίδερ Παρίς στο γήπεδο πυροδότησε φήμες για το φλερτ της με τον Μαραντόνα, που γρήγορα κατέκλυσε τα ΜΜΕ της εποχής.

Η 13η Ιανουαρίου 1985 ήταν μια καθοριστική μέρα για τον κόσμο του ποδοσφαίρου και της ιταλικής τηλεόρασης. Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έγραψε την ιστορία με ένα καταπληκτικό γκολ κόντρα στη Φιορεντίνα, οδηγώντας τη Νάπολι στη νίκη με 1-0. Ωστόσο, η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας δεν ήταν το γκολ του, αλλά η γυναίκα που καθόταν στις κερκίδες, αποσπώντας όλα τα βλέμματα.

Η γυναίκα αυτή ήταν η Χίδερ Παρίς, η λαμπερή αμερικανίδα χορεύτρια και τηλεοπτική προσωπικότητα, η οποία εκείνη την εποχή ήταν στην κορυφή της δημοτικότητας στην Ιταλία.

Ήταν γνωστή για τη συμμετοχή της στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Φανταστικό», το οποίο καθήλωνε πάνω από 20 εκατομμύρια τηλεθεατές κάθε Σάββατο βράδυ. Η είδηση της παρουσίας της στην κερκίδα του Φράνκι διαδόθηκε γρήγορα, και οι 25.000 θεατές του γηπέδου αναρωτιόνταν: «Πώς και γιατί η Χίδερ Παρίσι βρίσκεται εδώ;»



