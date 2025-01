Θέμα ωρών φαίνεται να είναι η ανακοίνωση του Κβίτσα Κβαρατσχέλια από την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς οι δύο πλευρές έφτασαν σε πλήρη συμφωνία και ο Γεωργιανός αναμένεται να υπογράψει άμεσα.

Κάτοικος Παρισιού ετοιμάζεται να γίνει ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια, ο οποίος τελικά θα αποχωρήσει από τη Νάπολι για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο παίκτης τα έχει βρει σε όλα με τον γαλλικό σύλλογο, ενώ με τη σειρά της η Παρί συμφώνησε με τους Παρτενοπέι όλους τους όρους της μεταγραφής του Γεωργιανού εξτρέμ που τελικά δεν ανανέωσε με την ιταλική ομάδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Παρί θα πληρώσει περίπου 70 εκατ. ευρώ για να κάνει δικό της τον Κβαρατσχέλια, ο οποίος θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο στην ομάδα που ήθελε διακαώς να τον αποκτήσει.

🚨🔴🔵 Khvicha Kvaratskhelia to Paris Saint-Germain, here we go! Deal sealed today as planned between the two clubs.



The transfer fee will be in excess of €70m package, as per RMC Sport.



Five year contract for Kvara. 🇬🇪



Story revealed here last week, now confirmed. pic.twitter.com/BVRqkoMNDk