Ο άλλοτε αρχηγός της εθνικής Δανίας και άσος της Μίλαν, Σίμον Κιάερ, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο Σίμον Κιάερ, εχόντας μείνει ελεύθερος από τη Μίλαν το περασμένο καλοκαίρι, ανακοίνωσε ότι έχει πάρει την απόφαση να σταματήσει το ποδόσφαιρο, βάζοντας τέλος σε μία σπουδαία καριέρα σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο.

Ο Δανός αμυντικός αποχώρησε από τους Ροσονέρι τον Ιούλιο του 2024 και έκανε πράξη την επιθυμία του να ολοκληρώσει την πορεία του στο Μιλάνο. Παρά τις προτάσεις και τις ευκαιρίες που είχε να συνεχίσει να αγωνίζεται σε μεγάλα κλαμπς της Ευρώπης, ο 35χρονος σέντερ μπακ είπε στο TV2 Sport ότι είναι πλέον η ώρα να κλείσει αυτό το κεφάλαιο και να «συνταξιοδοτηθεί».

Ο ίδιος πραγματοποίησε 212 εμφανίσεις για τη Μίλαν και πέραν του πλούσιου βιογραφικού του, κατάφερε να ξεχωρίσει για το ήθος του και τις ηγετικές του ικανότητες, ιδιαίτερα στην πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας του. Στο EURO του 2020, ο Κιάερ αντιλήφθηκε πρώτος την κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν, έτρεξε να ειδοποιήσει τους γιατρούς και να συμπαρασταθεί στη σύζυγο του συμπαίκτη του, για να γίνει ο... πολυτιμότερος παίκτης όχι μόνο της συγκεκριμένης αναμέτρησης αλλά και της ζωής του 32χρονου.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Simon Kjær has announced his retirement from professional football. ❌🇩🇰



A great defender, a proper bloke and a truly inspirational leader when tragedy struck at EURO 2020 with his Danish teammate Christian Eriksen.



We wish him the best for the future. 💫 pic.twitter.com/n7xrxxwOfV