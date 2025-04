Γουόκερ: «Ήθελα να κλάψω όταν έφυγα από τη Σίτι»

Ο Κάιλ Γουόκερ αποκάλυψε ότι η αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι ήταν μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της καριέρας του.

Ο Κάιλ Γουόκερ έγινε κάτοικος Μιλάνου τον Ιανουάριο, με τη μορφή δανεισμού από τη Μάντσεστερ Σίτι. Σε συνέντευξή του, αποκάλυψε ότι η απόφασή του να αποχωρήσει από τους Cityzens ήταν μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της καριέρας του.

Ο Άγγλος αμυντικός, πέρασε μία περίοδο...γεμάτη από σημαντικές αλλαγές τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική του ζωή.

Σε συνέντευξή του στο podcast του «BBC Sounds», ο 34χρονος στοπερ μοιράστηκε τις σκέψεις του όταν χρειάστηκε να αποχαιρετήσει τους ανθρώπους της ομάδας με την οποία κατέκτησε έξι πρωταθλήματα.

Αρχικά, ο Γουόκερ ανέφερε: «Ήθελα να πω απλά ένα γρήγορο αντίο στους συμπαίκτες μου στην καντίνα, αλλά ο υπεύθυνος ενημέρωσε όλο το κτίριο! Ήταν 150 άνθρωποι εκεί και έπρεπε να τους αποχαιρετήσω. Ήταν πολύ δύσκολο. Όταν κοίταξα την Έμα, την κυρία που μας σέρβιρε το φαγητό, ένιωσα να θέλω να κλάψω. Κάθε μέρα της έλεγα "καλημέρα" και τώρα ξαφνικά δεν θα τη δω ξανά.»

Ακόμη μίλησε για την απόφασή του να μετακομίσει στη Μίλαν: «Όταν μια τέτοια ομάδα σου δίνει την ευκαιρία να αγωνιστείς εκεί, δεν μπορείς να πεις όχι. Ήταν η σωστή στιγμή για μένα να δοκιμάσω κάτι νέο, να ζήσω σε μια διαφορετική χώρα και να γνωρίσω μια νέα κουλτούρα».

Τέλος ο πρώην αρχηγός της Μάντσεστερ Σίτι αποκάλυψε επίσης ότι ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν προσπάθησε να τον κρατήσει στην ομάδα: «Ο Πεπ καταλαβαίνει ότι οι παίκτες έχουν διαφορετικές φιλοδοξίες και επιθυμίες. Δεν προσπάθησε να με πείσει να μείνω, απλώς σεβάστηκε την απόφασή μου».

