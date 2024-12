Βλάχοβιτς: «Καταλαβαίνω τη λύπη των οπαδών, πάντα τους σέβομαι δίνοντας τα πάντα για τη φανέλα»

Μετά τον καβγά του με τους οπαδούς της «Curva Sud» στο τέλος του αγώνα Γιουβέντους-Βενέτσια(2-2), ο Βλάχοβιτς έσπασε τη σιωπή του, εκφράζοντας τη λύπη του για την αντίδραση των φιλάθλων.

Η Γιουβέντους μετά τη μεγάλη νίκη επί της Σίτι γύρισε ξανά... στα παλιά και γλίτωσε την ήττα στο 90+5' κόντρα στη Βενέτσια, χάρη στο πέναλτι του Βλάχοβιτς (2-2). Ωστόσο, μετά τον αγώνα, η κατάσταση ξέφυγε, με τον Σέρβο επιθετικό να έρχεται σε έντονη λογομαχία με τους οπαδούς της ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το κάζο απέναντι στην ουραγό Βενέτσια, ο 26χρονος στράικερ τα έβαλε με τους οπαδούς των Μπιανκόνερι και κατευθύνθηκε προς την κερκίδα των Ultras. Εκεί, η κατάσταση ξέφυγε, με έντονες αντιπαραθέσεις και χειρονομίες. Σύμφωνα με την «Gazzetta dello sport», αυτό που τον στιγμάτισε ήταν ένας συγκεκριμένος οπαδός, ο οποίος τον έβρισε και τον απείλησε κάνοντάς του άσχημη χειρονομία.

