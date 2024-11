Ο Κλαούντιο Ρανιέρι ετοιμάζεται να αναλάβει ξανά την τεχνική ηγεσία της Ρόμα και οι οπαδοί της ομάδας τον αποθέωσαν κατά την άφιξή του στην ιταλική πρωτεύουσα.

Βγήκε από τη... σύνταξη για χάρη της Ρόμα και προκάλεσε ενθουσιασμό στους οπαδούς της. Ο Κλαούντιο Ρανιέρι συμφώνησε σε όλα με τους ιδιοκτήτες του συλλόγου στη συνάντηση που είχαν στο Λονδίνο και ετοιμάζεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Τζαλορόσι για τρίτη φορά στην καριέρα του.

🟡🔴🛬 Claudio Ranieri arrives in Roma from London to become new AS Roma manager!@ilRomanistaweb 🎥pic.twitter.com/Qd3f1esqGE