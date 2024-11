Ο άλλοτε θρύλος και πρώην προπονητής της Τσέλσι, Φρανκ Λάμπραντ, βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων για να αναλάβει το τιμόνι της Ρόμα και να επιστρέψει στη «δράση» μετά από ενάμιση χρόνο απουσίας από τους πάγκους.

Μετά τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι, οι ιθύνοντες της Ρόμα φαίνεται πως θέλουν να φέρουν στον πάγκο της ομάδας ακόμη μια «θρυλική» μορφή. Ο λόγος για τον Φρανκ Λάμπαρντ, τον άλλοτε χαφ και πρώην τεχνικό της Τσέλσι, που βρίσκεται χωρίς δουλειά για περισσότερο από έναν χρόνο, εμφανιζόμενος ανά τακτά χρονικά διαστήματα ως σχολιαστής - αναλυτής σε BBC και Sky Sports.

Σύμφωνα με την έγκυρη Gazzetta dello Sport, οι άνθρωποι που «τρέχουν» τα διοικητικά της ομάδας, υπό την εποπτεία του ομίλου Friedkin, έχουν ψηλά στη λίστα τους τον Άγγλο κόουτς, έτσι ώστε να πάρει τη θέση του Ιβάν Γιούριτς.

Frank Lampard is a candidate for the Roma job, report @Gazzetta_it.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Those close to Everton have recommended his name to the Friedkinshttps://t.co/vLGsQ5abrS