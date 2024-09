Τεταμένο είναι το κλίμα στις τάξεις της Ρόμα μετά την απόλυση του Ντανιέλε Ντε Ρόσι, με τους οργανωμένους οπαδούς να ετοιμάζουν έμπρακτη διαμαρτυρία στο ματς κόντρα στην Ουντινέζε την Κυριακή (22/09), απέχοντας από τις... κερκίδες.

Στο «κόκκινο» είναι οι σχέσεις των φιλάθλων της Ρόμα με τη διοίκηση της ομάδας τα τελευταία 24ωρα, μετά την απομάκρυνση του «θρύλου» των Τζιαλορόσι, Ντανιέλε Ντε Ρόσι, από τον πάγκο την περασμένη Τετάρτη (18/09).

Μετά το κακό ξεκίνημα της Ρόμα στη φετινή Serie A (τρεις ισοπαλίες και μία ήττα στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές), ο σύλλογος αποφάσισε να απολύσει τον Ντε Ρόσι, ο οποίος είχε υπογράψει μέσα στο καλοκαίρι τριετή επέκταση της συνεργασίας του με τους Ρωμαίους.

Η απόφαση της διοίκησης κάθε άλλο παρά σύμφωνους βρήκε τους οπαδούς της Ρόμα, οι οποίοι τώρα ετοιμάζονται να... μποϊκοτάρουν το ντεμπούτο του νέου προπονητή της ομάδας, Ιβάν Γιούριτς. Ο Κροάτης ανακοινώθηκε ως αντικαταστάτης του Ντε Ρόσι και ετοιμάζεται για το πρώτο του παιχνίδι την προσεχή τη Κυριακή (22/09) απέναντι στην Ουντινέζε.

Με ανακοίνωσή τους, οι οργανωμένοι οπαδοί της Ρόμα γνωστοποίησαν ότι η περίφημη Curva Sud θα είναι... άδεια στα πρώτα 30 λεπτά της αναμέτρησης, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, προτού εισέλθουν στο «Ολίμπικο». Μάλιστα, προσκαλούν κι άλλους φιλάθλους των Τζιαλορόσι να πράξουν ανάλογα.

