Την δική του απάντηση στην κριτική που δέχεται για την επερχόμενη επίσκεψή του στη Ρωσία έδωσε ο θρύλος της Ρόμα, Φραντσέσκο Τότι, τονίζοντας ότι θα έκανε το ίδιο για αντίστοιχη αθλητική εκδήλωση στο Κίεβο.

Ο Φραντσέσκο Τότι βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων στην Ιταλία, λόγω της επερχόμενης επίσκεψης του πρώην ποδοσφαιριστή και θρύλου της Ρόμα στη Ρωσία στις 8 Απριλίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τότι θα δώσει το «παρών» στη Μόσχα ως επίτιμος καλεσμένος στην απονομή του βραβείου International Rb, εκδήλωσης που διοργανώνει ένα αθλητικό και στοιχηματικό έντυπο. Η απόφαση του 48χρονου να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο event προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από πλευράς οπαδών, αλλά και πολιτικών στην Ιταλία.

Ο ίδιος πάντως επιβεβαίωσε ότι παρά τις αντιδράσεις θα πάει κανονικά στη Μόσχα τονίζοντας ότι δρα ως άνθρωπος του αθλητισμού και όχι ως πολιτικός.

«Δεν είμαι ούτε πολιτικός ούτε διπλωμάτης, αλλά άνθρωπος του αθλητισμού που προωθεί τις αξίες του σε όλο τον κόσμο. Έχω κάνει τα πάντα ως ποδοσφαιριστής και τώρα σε έναν νέο ρόλο. Για χρόνια πηγαίνει σε όλες τις χώρες, όπου με καλούν να μιλήσω για τον αθλητισμό και δεν θα είχα πρόβλημα να ταξιδέψω και στο Κίεβο για τους ίδιους σκοπούς. Δεν θα δίσταζα ούτε στιγμή», δήλωσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφου.

