Η μεταγραφή του Κέβιν Ντάνσο στη Ρόμα δεν ολοκληρώθηκε και έτσι οι «τζιαλορόσι» προχώρησαν στην απόκτηση του Τιάγκο Τζαλό από τη Γιουβέντους.

Όλα στραβά εξελίσσονται για τη Λανς τις τελευταίες ώρες. Οι Γάλλοι ηττήθηκαν στο κατάμεστο από «πράσινους» φιλάθλους ΟΑΚΑ με 2-0 από τον Παναθηναϊκό και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του Conference League. Μάλιστα, λίγα λεπτά μετά τον αποκλεισμό, έγινε γνωστό πως η μεταγραφή του Κέβιν Ντάνσο στη Ρόμα δεν θα ολοκληρωθεί, με τον Αυστριακό να επιστρέφει στη Λανς.

Παρότι αρχικά είχε γίνει γνωστό πως ο Ντάνσο θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις, κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν θα συμβεί. Διότι η Ρόμα βρήκε ήδη τον αντικαταστάτη του Ντάνσο και προχωρά στην απόκτηση του Τιάγκο Τζαλό από τη Γιουβέντους. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «τζιαλορόσι» συμφώνησαν με τους «μπιανκονέρι» για τον δανεισμό του Τζαλό ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα της Ρόμα για την τρέχουσα αγωνιστική περιόδου.

Μάλιστα, στη συμφωνία μπήκε και μια προαιρετική ρήτρα 9 εκατομμυρίων ευρώ την οποία η Ρόμα θα έχει τη δυνατότητα να την ενεργοποιήσει στο τέλος της σεζόν εάν το θελήσει.

🟡🔴 Tiago Djaló to AS Roma from Juve, here we go! Deal in place on loan with buy option.



Roma sign Djaló after Danso deal off as Kevin returns to RC Lens.



↪️ Juventus accept loan move, €9m buy option clause and €1m in add-ons. pic.twitter.com/js3SELDIeG