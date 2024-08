Απίστευτο: Ο Ντάνσο δεν έπαιξε κόντρα στον Παναθηναϊκό και κόπηκε από τη Ρόμα στις ιατρικές εξετάσεις

Ο Κέβιν Ντάνσο ήταν βασικός στο πρώτο ματς με τον Παναθηναϊκό αλλά απουσίαζε στο δεύτερο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Ρόμα αλλά δεν πέρασε τα ιατρικά τεστ.

Ο Παναθηναϊκός έκανε την ανατροπή κόντρα στη Λανς και προκρίθηκε στο League Stage του Conference League, αφήνοντας τον γαλλικό σύλλογο εκτός Ευρώπης.

Ο Στιλ στο δεύτερο παιχνίδι στερήθηκε τους δύο βασικούς στόπερ του καθώς ο ένας αποβλήθηκε στο πρώτο ματς και ο άλλος ταξίδεψε στη Ρώμη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή στη Ρόμα.

Ωστόσο, το απίστευτο της υπόθεσης, είναι πως λίγα λεπτά μετά την ήττα της Λανς, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε ανάρτηση όπου τονίζει πως ο Ντάνσο δεν πέρασε από τις ιατρικές εξετάσεις σε πρώτη φάση και θα υποβληθεί σε νέες.

