Ήταν γνωστό, αλλά τώρα έγινε και επίσημο. Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας ανακοίνωσε την απόκτηση του Ραφαέλ Βαράν και ολοκλήρωσε τη μεγάλη έκπληξη ενσάσσοντας τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό στο ρόστερ της.

Η Κόμο, που από την ερχόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στη Serie A, 21 χρόνια μετά την τελευταία της συμμετοχή στη μεγάλη κατηγορία, απέκτησε τον Βαράν που έμεινε ελεύθερος από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Παίκτης και ομάδα έδωσαν τα χέρια για διετές συμβόλαιο συνεργασίας, με οψιόν επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο, με τον Βαράν να αποτελεί ίσως την πιο «ηχηρή» μεταγραφή της ομάδας, μετά τις προσθήκες των Πέπε Ρέινα και Αλμπέρτο Μορένο.

