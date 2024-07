Χρέη πρώτου προπονητή στην Κόμο αναλαμβάνει από εδώ και στο εξής ο Σεσκ Φάμπρεγας, με τις δύο πλευρές να έρχονται σε συμφωνία έως το 2028.

Στην Κόμο θα συνεχίσει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο Σεσκ Φάμπρεγας, ο οποίος ανέλαβε και επίσημα χρέη πρώτου προπονητή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ και της Μπαρτσελόνα, μεταξύ άλλων, βρίσκεται στην Κόμο από τον Δεκέμβριο του 2023 υπό την ιδιότητα του βοηθού προπονητή, αλλά πλέον προβιβάστηκε από την διεύθυνση του συλλόγου και θα καθίσει στο «τιμόνι», στην επιστροφή της Κόμο στη Serie A έπειτα από 21 χρόνια.

Ο Φάμπρεγας είχε προηγουμένως αναλάβει και την U19 της ομάδας και πλέον θα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην προπονητική του καριέρα. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι το 2028.

Como 1907 is delighted to confirm that @cesc4official will become head coach of the men’s team on a four-year contract.



