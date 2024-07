Με τον Ραφαέλ Βαράν συνεχίζεται η μεταγραφική ενίσχυση της Κόμο, αφού ο ελεύθερος Γάλλος στόπερ συμφώνησε με την ομάδα για διετές συμβόλαιο.

Η Κόμο επέστρεψε στη Serie A μετά από 21 χρόνια και θέλει να εξασφαλίσει την παραμονή της στα υψηλά στρώματα. Ίσως για αυτό έχει βαλθεί να γεμίσει το ρόστερ της με εμπειρία.

Μετά τους Ρέινα και Αλμπέρτο Μορένο, ο σύλλογος του ιταλικού βορρά είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει την πιο «δυνατή» μεταγραφή του μέχρι σήμερα. Όπως μετέδωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Κόμο ήρθε σε συμφωνία με τον ελεύθερο Ραφαέλ Βαράν και αναμένεται να τον κάνει δικό της μέχρι το 2026, με οψιόν για ακόμα έναν χρόνο. Έτσι, ο άλλοτε στόπερ της Ρεάλ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα προστεθεί άμεσα στη φαρέτρα του Σεσκ Φάμπρεγας.

