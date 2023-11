Το «Sky Sport» έφερε στη δημοσιότητα μια άγνωστη λεπτομέρεια σχετικά με το ντεμπούτο του 15χρονου Καμάρντα στη Μίλαν.

Ο Φρανσέσκο Καμάρντα έγραψε ιστορία ως ο νεότερος debutant στη Serie A. Ο Στέφανο Πιόλι αποφάσισε να τον ρίξει στη «μάχη» στο 83ο λεπτό του αγώνα της Μίλαν με τη Φιορεντίνα κι έτσι σε ηλικία 15 ετών, οκτώ μηνών και 16 ημερών ή αλλιώς 15 ετών και 260 ημερών, έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στη Serie A

Ο μικρός έζησε μια στιγμή που θα θυμάται για πάντα. Μπήκε σε ένα γήπεδο με περισσότερες από 70.000 ψυχές που φώναζαν το επίθετό του και ήξερε ότι κατέχει ένα ρεκόρ που θα κουβαλάει μαζί του για καιρό, όπως και τη... βοή της Curva Sud.

Φυσικά η στιγμή ήταν αξέχαστη και για τους γονείς του που έδωσαν το παρών στο «Σαν Σίρο» και συγκινήθηκαν όταν ο γιος τους πάτησε στο χορτάρι.

Here Francesco Camarda’s parents in tears when 15 year old striker entered the pitch at San Siro ❤️✨



AC Milan’s 2008 born talent became the youngest debutant in Serie A history. 🇮🇹 pic.twitter.com/jzCCfooLaY