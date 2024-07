Πολύ κοντά στην απόκτηση του Άλβαρο Μοράτα βρίσκεται η Μίλαν, καθώς ο Ισπανός έχει έρθει ήδη σε προφορική συμφωνία με την ιταλική ομάδα.

Λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του EURO 2024 με την Ισπανία, ο Άλβαρο Μοράτα ετοιμάζεται να αλλάξει παραστάσεις σε συλλογικό επίπεδο.

Ο 31χρονος Ισπανός βρίσκεται στα ραντάρ πολλών ομάδων, με τη Μίλαν, όπως όλα δείχνουν, να βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτησή του. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «ροσονέρι» έχουν έρθει ήδη σε προφορική συμφωνία με τον παίκτη, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Μάλιστα, η Μίλαν σκοπεύει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Μοράτα, η οποία ανέρχεται στα 13 εκατομμύρια ευρώ, καθώς ο Ισπανός έχει συμβόλαιο με την Ατλέτικο Μαδρίτης έως το καλοκαίρι του 2026. Μέσα στις επόμενες ημέρες, ο Μοράτα θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει με τους «ροσονέρι».

Álvaro Morata to AC Milan, here we go soon! AC Milan, informing Atlético of plan to trigger €13m release clause.



Morata has verbally agreed on four year deal at Milan, leaving Atlético Madrid after difficult time in Spain.



Formal steps and medical to follow this week. pic.twitter.com/l6iv7j596Z