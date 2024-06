Πολύ κοντά στη ανανέωση με την Κόμο είναι ο Σεσκ Φάμπρεγας, με τον Ισπανό να ετοιμάζεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα.

Ο Σεσκ Φάμπρεγας σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, θα μείνει στην Κόμο. Όπως αναφέρει σχετικά ο Ρομάνο, ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να αναλάβει και.... επίσημα τον ρόλο του προπονητή της Κόμο.

🔵🇪🇸 Excl: Cesc Fàbregas, on the verge of signing new long term deal as Como head coach after excellent work last season.



Being included in Chelsea staff was never an option this summer, full focus on Como project after getting promoted to Serie A. pic.twitter.com/osulAXYPNJ