Όπως αναμενόταν ο Στέφανο Πιόλι αποχαιρέτησε τη Μίλαν και πλέον οι Ροσονέρι «τρέχουν» τις διαπραγματεύσεις με τον Πάουλο Φονσέκα.

O Στέφανο Πιόλι οριστικά αποτελεί παρελθόν από τη Μίλαν. Οι Ροσονέρι ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον έμπειρο Ιταλό τεχνικό, ο οποίος είχε συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο, όμως το κλαμπ αποφάσισε πως ο «κύκλος» έχει κλείσει.

We just want to say Grazie, Stefano ❤🖤 pic.twitter.com/4H3Qn6aHq9