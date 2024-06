Η συμφωνία του Φονσεκά με την Μίλαν είναι κάτι που έχει ολοκληρωθεί με την Ιταλική ομάδα αναμένεται να τον ανακοινώσει την ερχόμενη Πέμπτη.

Τα σενάρια για το προπονητικό μέλλον του Φονσέκα έδιναν και έπαιρναν με τα ιταλικά μέσα να θεωρούν την μετακόμιση του στο Μιλάνο σίγουρη. Όπως όλα δείχνουν αύριο θα λυθεί το μυστήριο για το ποιος θα βρίσκεται στον πάγκο της Μίλαν την επόμενη αγωνιστική σεζόν μετά την απομάκρυνση του Πιόλι.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Γάλλου δημοσιογράφου, Σάντι Αουνα η Μίλαν αύριο θα αποκαλύψει τον νέο της προπονητή. Ο αθλητικός διευθυντής της Μίλαν, Ζλάταν Ιμπαΐμοβιτς, αναμένεται αύριο να δώσει συνέντευξη τύπου στην οποία θα αποκαλύψει το όνομα του νέου τεχνικού των «ροσσόνερι» ο οποίος θα είναι ο Παουλό Φονσέκα, πρώην τεχνικός της Λιλ.

🚨🔴⚫️🇵🇹 #SerieA |



⏳️ Paulo Fonseca should be announced tomorrow as AC Milan manager ❗️



🎙 Milan's sporting director Zlatan Ibrahimovic will hold a press conference tomorrow and is expected to unveil Paulo Fonseca's name



✅️ The Portuguese manager is fully supported by… pic.twitter.com/2NCWB9jlIi