Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα για την αποχώρηση του Στέφανο Πιόλι από τη Μίλαν. Οι Ροσονέρι έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν σε αλλαγή προπονητή στο τέλος της σεζόν και τρέχουν ήδη οι διαδικασίες για τη λύση του συμβολαίου των δυο πλευρών, το οποίο έχει ισχύ για ακόμα μια χρονιά.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σιρά, ο πολύπειρος Ιταλός κόουτς έχει κάνει ήδη κινήσεις για το μέλλον του, καθώς έχει μιλήσει με τη Νάπολι. Ο 58χρονος προπονητής ζητάει από τους Παρτενοπέι διετές συμβόλαιο, έως το 2026. Θυμίζουμε πως οι Ναπολιτάνοι ήταν κοντά στον Αντόνιο Κόντε, ο οποίος όμως έχει μεγάλη οικονομική πρόταση από την Τσέλσι.

