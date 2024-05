Ο προπονητής της Γιουβέντους, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές που αφορούν την επόμενη διοργάνωση του Coppa Italia, μετά την αποβολή του στον τελικό κόντρα στην Αταλάντα (1-0).

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές και πρόστιμο 5.000 ευρώ και η τιμωρία του αφορά την επόμενη διοργάνωση του Κυπέλλου Ιταλίας.

Ο 56χρονος Ιταλός τεχνικός της Γιουβέντους, τιμωρήθηκε μετά την αποβολή του στον τελικό του Coppa Italia, που κέρδισε η ομάδα του απέναντι στην Αταλάντα με σκορ 1-0 την Τετάρτη (15/5) στο «Ολίμπικο» της Ρώμης.

Η πειθαρχική επιτροπή της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας δικαιολόγησε την απόφασή της επικαλούμενη ειδικότερα «την επιθετική του στάση απέναντι στον τέταρτο διαιτητή», καθώς και «την επιστροφή του στον αγωνιστικό χώρο μετά τον αποκλεισμό του με ασέβεια προς τους διαιτητές».

Έξαλλος ο Αλέγκρι πέταξε το σακάκι του και φώναξε στον τέταρτο διαιτητή του τελικού. Μετά την αποβολή του στις καθυστερήσεις, χειροκρότησε ειρωνικά την απόφαση του διαιτητή γηπέδου και πλησίασε για άλλη μια φορά απειλητικά τον τέταρτο ρέφερι. Ο Ιταλός τεχνικός κατέληξε να επιστρέψει στα αποδυτήρια, αφού πέταξε ξανά το μπουφάν του και έβγαλε τη γραβάτα του.

