Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η απόφαση της απομάκρυνσης του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι είναι ειλημμένη, με τον Τιάγκο Μότα να πλησιάζει στο Τορίνο.

Μπορεί η Γιουβέντους να κλείνει τη σεζόν με το Coppa Italia και να έχει κλειδώσει τη θέση της στο Champions League της επόμενης σεζόν, όμως η απόφαση του «διαζυγίου» με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι είναι ειλημμένη. Οι Μπιανκονέρι έχουν αποφασίσει να αλλάξουν προπονητή από τον περασμένο Φεβρουάριο και η επιστροφή στους τίτλους μετά από τρία χρόνια δεν αλλάζει κάτι στον προγραμματισμό.

Πλέον το μόνο που απομένει είναι το χρονικό του διαζυγίου. O Iταλός κόουτς έχει συμβόλαιο με τη Γιούβε μέχρι το 2025 και θα φανεί σύντομα αν θα απομακρυνθεί άμεσα ή αν θα καθίσει στον πάγκο στα δυο τελευταία βαθμολογικά αδιάφορα παιχνίδια της σεζόν.

🚨⚪️⚫️ Juventus and Massimiliano Allegri will part ways as he won’t be the manager next season, as planned since February. The only detail to clarify is whether Juve decide to sack Allegri now or in 10 days. ↪️ Juventus priority candidate as new head coach remains Thiago Motta. pic.twitter.com/FUSZMFQ9kQ

Εδώ και περίπου 40 ημέρες έχει γραφτεί στην Ιταλία πως η Βέκια Σινιόρα έχει προφορική συμφωνία με τον Τιάγκο Μότα και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο πράγματι ο 41χρονος τεχνικός είναι το πρώτο φαβορί για τη διαδοχή του Αλέγκρι. Η πρόταση της Γιούβε στον Ιταλό είναι για τριετές συμβόλαιο, έως το 2027.

Ο Τιάγκο Μότα έκανε εκπληκτική δουλειά την τρέχουσα σεζόν στην Μπολόνια, την οποία οδήγησε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1964/65. Δυο αγωνιστικές πριν το φινάλε οι 3οι Ροσομπλού ισοβαθμούν με τους 4ους Μπιανκονέρι στους 67 βαθμούς.

⚪️⚫️🆕 Juventus contract proposal to Thiago Motta to become their new head coach for next season is three year deal, valid until June 2027.



Thiago Motta did an excellent job as Bologna manager qualifying to UCL… and he will inform the club about his final decision soon. pic.twitter.com/BBzngnfPVk