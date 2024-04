Η Γιουβέντους «δουλεύει» τις ανανεώσεις των Βλάχοβιτς και Κιέζα

Σύμφωνα ιταλικό δημοσίευμα, η Γιουβέντους εργάζεται ώστε να ανανεώσει τα συμβόλαια των Βλάχοβιτς και Κιέζα.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter πως η Γιουβέντους έχει ήδη ξεκινήσει να δουλεύει ώστε να πετύχει συμφωνίες με αμφότερους τους Βλάχοβιτς και Κιέζα για να ανανεώσουν την μεταξύ τους συνεργασία.

Είναι γνωστό πως πρόκειται για τους δύο πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας αυτή τη στιγμή και η «μεγάλη κυρία» θέλει να χτίσει επάνω τους τη νέα της ομάδα. Ο Ιταλός εξτρέμ, στην πρώτη του γεμάτη σεζόν μετά την ρήξη χιαστού που είχε υποστεί, πραγματοποίησε 32 συμμετοχές σκοράροντας οκτώ γκολ και δίνοντας δύο ασίστ σε 2.142 λεπτά ενώ ο Σέρβος στράικερ πραγματοποίησε 33 συμμετοχές σημειώνοντας 17 γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ σε 2.295 λεπτά.

🚨🗣️ #Juventus , as told, are working on the renewals of #Chiesa and #Vlahovic , confirmed. 🔑 Furthermore, the ⚪⚫ don't want to part ways with talents like #Soule - who will return from Frosinone - and #Yildiz - new contract in finalization - considered future key players. https://t.co/8xNziC0KMr pic.twitter.com/2kVOxU8Vid

Για τον Κιέζα έχει υπάρξει έντονη φημολογία για ενδιαφέρον από κλαμπ της Σαουδικής Αραβίας, με την Αλ Ιτιχάντ να φαίνεται πως ξεχωρίζει ανάμεσά τους, γι' αυτό και οι «μπιανκονέρι» έχουν ήδη ξεκινήσει τις συνομιλίες μαζί του. Μετά την ολοκλήρωση της σεζόν θα υπάρξει νέα συνάντηση για να προχωρήσουν εντατικότερα οι συζητήσεις. Την υπόθεση αυτή παρακολουθεί από κοντά και η Ρόμα.

🚨📄 #Chiesa has been included in the list of the Saudi League's main summer targets.



📌 The 🇸🇦 club that, to date, is showing the most interest is #AlIttihad.



🗣️ As told, #Juventus are in talks with Federico over extending the contract. In 🇮🇹, AS Roma are also on his tracks. pic.twitter.com/iR0Rhc88of