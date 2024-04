Με πρόστιμο 5.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Τζιανλούκα Μαντσίνι, ο οποίος μετά τη νίκη της Ρόμα επί της Λάτσιο (1-0) κυμάτισε σημαία στα χρώματα των Λατσιάλι.

Με πρόστιμο 5.000 ευρώ τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή ο Τζιανλούκα Μαντσίνι, για τη σημαία που κρατούσε κατά της Λάτσιο αμέσως μετά το ντέρμπι της Ρώμης.

Συγκεκριμένα ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός της Ρόμα, αμέσως μετά το ντέρμπι της «Αιώνιας Πόλης» πήρε μια σημαία από τους οργανωμένους οπαδούς των Τζαλορόσι στα χρώματα της Λάτσιο και πήγε μπροστά τους, πανηγυρίζοντας έξαλλα τη σπουδαία νίκη της ομάδας του που ήρθε χάρη στο γκολ του στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η εν λόγω σημαία που έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων, ήταν στα χρώματα των Λατσιάλι και είχε πάνω της έναν αρουραίο, με τον Μαντσίνι να απολογείται στη συνέχεια τονίζοντας πως δεν είχε προσέξει το σχέδιο της σημαίας.

