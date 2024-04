Σάλος με φωτογραφίες του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της Λάτσιο, Στέφαν Ράντου, που πήγε στο γήπεδο για να παρακολούθησει το ρωμαϊκό ντέρμπι φορώντας φούτερ με ναζιστικό σύμβολο!

Πρωταγωνιστικής εκτός αγωνιστικού χώρου έγινε ο άλλοτε αμυντικός της Λάτσιο Στέφαν Ράντου!

Ο παλαίμαχος Ρουμάνος άσος -ο οποίος είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες εμφανίσεις (426) στην ιστορία της Λάτσιο- βρέθηκε στο «Ολίμπικο» για να παρακολουθήσει από κοντά το ρωμαϊκό ντέρμπι της Ρόμα με τη Λάτσιο μαζί με τους φανατικούς οπαδούς των φιλοξενούμενων.

Ωστόσο, η εμφάνισή του προκάλεσε αντιδράσεις, αφού σε φωτογραφίες που έχουν γίνει viral στα social media, φαίνεται να φοράει ένα φούτερ που έχει πάνω το σύμβολο των SS.

Voormalig Lazio-verdediger Stefan Radu was gisteren tijdens de Derby della Capitale te gast op de Curva van zijn voormalig werkgever.



De Roemeen had een Lazio-trui aan, waarop de SS wel erg bijzonder was geschreven. Dat lijkt weinig meer met de voetbalclub te maken te hebben. pic.twitter.com/0pJ2chU6id