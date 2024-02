Σάρι στους παίκτες της Λάτσιο: «Αν είμαι εγώ το πρόβλημα, βρείτε τα αρχ@@@ να το πείτε στον πρόεδρο»

Ο Σάρι ξέσπασε στην προπόνηση της Λάτσιο και μίλησε με σκληρή γλώσσα στους παίκτες του, τονίζοντάς τους πως αν είναι εκείνος το πρόβλημα να το πουν στον Λοτίτο.

Με τη Λάτσιο να βρίσκεται στην 9η θέση με 34 βαθμούς, μακριά από τις πρώτες θέσεις της Serie A και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, ο προπονητής της ομάδας, Μαουρίτσιο Σάρι και οι παίκτες του συλλόγου βρίσκονται πλέον υπό έντονη πίεση.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη προπόνηση των Λατσιάλι μετά τη «βαριά» εκτός έδρας ήττα με 3-1 από την Αταλάντα, οι τόνοι ανέβηκαν και ο 65χρονος έμπειρος τεχνικός ξέσπασε κατά των ποδοσφαιριστών του λέγοντάς τους σε... σκληρή γλώσσα: «Πιστεύετε δηλαδή ότι εγώ είμαι το πρόβλημα στην ομάδα; Αν έχετε τα αρχ@@@ να πάτε να το πείτε στον Λοτίτο (ο πρόεδρος της Λάτσιο)».

Η Λάτσιο θα φιλοξενηθεί από την Κάλιαρι το ερχόμενο Σάββατο (10/2) και μένει να φανεί αν η ομάδα του Σάρι θα βγάλει αντίδραση, με στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στο ιταλικό πρωτάθλημα.

