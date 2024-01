Η Ρόμα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανχελίνιο από τη Λειψία με τη μορφή δανεισμού.

Παίκτης της Ρόμα κι επίσημα ο Ανχελίνιο! Ο 27χρονος αριστερός μπακ αποκτήθηκε από τους Τζαλορόσι με τη μορφή δανεισμού από τη Λειψία μέχρι τον Ιούνιο του 2024. Μάλιστα, υπάρχει οψιόν αγοράς στη συμφωνία με τους Γερμανούς. «Όταν άκουσα πως με θέλει η Ρόμα, δε δίστασα. Είμαι περήφανος που είμαι μέρος ενός μεγάλου συλλόγου με απίστευτη ιστορία και μιας ομάδας γεμάτη πρωταθλητές. Είμαι ενθουσιασμένος που θα γνωρίσω τον προπονητή και τους νέους μου συμπαίκτες. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω» τόνισε ο Ισπανός μπακ που θα φορά τη φανέλα με το «69». Με τη Λειψία αγωνιζόταν από το 2021 και μέτρησε συνολικά 100 συμμετοχές, 12 γκολ και 29 ασίστ.







