Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα η Νάπολι προσπαθεί να αγοράσει τον αριστερό μπακ της Σαλερνιτάνα, Πασκουάλε Ματσόκι, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες είχε γραφτεί σε ρεπορτάζ του εξωτερικού για την ΑΕΚ.

Η Νάπολι ψάχνεται στη μεταγραφική αγορά του Ιανουαρίου για να αποκτήσει έναν δεξιό μπακ που θα πλαισιώσει τον αρχηγό Τζιοβάνι Ντι Λορέντσο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία πρώτος στόχος των πρωταθλητων Ιταλίας είναι ο Πασκουάλε Ματσόκι.

Οι Παρτενοπέι φέρονται να πιέζουν τη Σαλερνιτάνα για να κάνουν δικό τους τον 28χρονο αμυντικό, όμως υπάρχει σημαντικό οικονομικό χάσμα. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ οι Ναπολιτάνοι προσφέρουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ το κλαμπ του Σαλέρνο δεν πέφτει κάτω από τα 4 εκατ. ευρώ. Θυμίζουμε πως ο Ματσόκι τις προηγούμενες ημέρες είχε «συνδεθεί» από ιταλικά Media με την ΑΕΚ.

Αν η Νάπολι δεν καταφέρει να αποκτήξσει τον Ματσόκι τότε αναμένεται να κινηθεί για την πιο προσιτή λύση του Νταβίντε Φαραόνι της Βερόνα.

