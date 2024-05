Ο 67χρονος πρόεδρος της Λάτσιο , Κλαούντιο Λοτίτο, αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια συνέλευσης της Serie A και τον ξύπνησε ο ισχυρός άνδρας της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις.

Φαίνεται πως η τελευταία συνέλευση της Serie A δεν κατάφερε να κρατήσει το ενδιαφέρον του προέδρου της Λάτσιο. Την ώρα της διαδικασίας της ακρόασης μεταξύ των προέδρων των κλαμπ του πρωταθλήματος και της κυβέρνησης με θέμα το ιταλικό ποδόσφαιρο ο 67χρονος Κλαούντιο Λοτίτο δεν κατάφερε να κρατήσει ανοιχτά τα μάτια του και αποκοιμήθηκε!

Η κάμερα έπιασε τον πρόεδρο της Λάτσιο να κοιμάται και μόλις τον είδε ο ισχυρός άνδρας της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, του φώναξε για να τον ξυπνήσει.

Όπως είναι λογικό το περιστατικό έγινε viral στα Social Media με τον Λοτίτο να δέχεται σκληρά σχόλια για την συμπεριφορά του σε μια επίσημη διαδικασία που εκπροσωπούσε τους Λατσιάλι.

Lazio President Lotito had to be woken up by Napoli President De Laurentiis during a senate meeting…



This is the most Serie A thing ever 😂🇮🇹pic.twitter.com/9k0i4CDROx