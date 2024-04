Με ένα πανό στο οποίο απεικονίζεται ο ίδιος να κρατάει τον Τεό Ερναντές από ένα λουρί πανηγύρισε στη φιέστα του Scudetto της Ίντερ ο Ντένζελ Ντούμφρις.

Ντελίριο επικράτησε στους δρόμους Μιλάνου το βράδυ της Κυριακής μετά την επικράτηση της Ίντερ επί της Τορίνο. Οι «νερατζούρι» βγήκαν στους δρόμους της πόλης μετά το τέλος της αναμέτρησης και πανηγύρισαν μαζί με τους φιλάθλους τους την ιστορική κατάκτηση του 20ου πρωταθλήματος της ιστορίας τους.

Οι ποδοσφαιριστές της Ίντερ ευχαριστήθηκαν με την ψυχή τους τη φιέστα, με τον Ντένζελ Ντούμφρις ωστόσο να ξεφεύγει λίγο παραπάνω. Ο Ολλανδός φουλ μπακ της Ίντερ δέχτηκε ένα πανό που του έδωσαν οι οπαδοί της ομάδας στο οποίο φαινόταν ο ίδιος να κρατάει από ένα λουρί τον... σκύλο Τεό Ερναντές. Οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν πιαστεί ουκ ολίγες φορές στα χέρια στα μεγάλα ντέρμπι του Μιλάνου ανάμεσα στην Ίντερ και τη Μίλαν.

Πρόκειται για ένα από τα πιο χαρακτηριστικά posters από το GTA 5, όπου ο πρωταγωνιστής Franklin κρατάει από το λουρί τον αγαπημένο του φίλο, Chop the dog. Ο Ντούμφρις έγινε λοιπόν Franklin, με τον Τεό να παίρνει τη θέση του Chop του σκύλου.

⛓️😳 Inter's Denzel Dumfries holding up a poster of him chaining up Theo Hernandez during title celebrations! 🚐 pic.twitter.com/1jWDToJxX3