Με φανέλα της Μίλαν εμφανίστηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η διάσημη πρώην πορνοστάρ, Μία Καλίφα, αναστατώνοντας τους ακόλουθους της. Απάντησαν οι «ροσονέρι» και έδειξαν τη στήριξη τους.

Αποκαλυπτική, ως συνήθως, ήταν για ακόμη μια φορά στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η Μία Καλίφα. Η διάσημη πρώην πορνοστάρ φροντίζει συχνά να «μοιράζει»... εγκεφαλικά στους θαυμαστές και στους ακολούθους της, καθώς τις περισσότερες φορές, οι φωτογραφίες που κοινοποιεί είναι αποκαλυπτικές.

Αυτή τη φορά ωστόσο, η Μία Καλίφα, φρόντισε να αναστατώσει με... στιλ. Η πρώην πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών, πόζαρε στον φακό, φορώντας την τρίτη εμφάνιση της Μίλαν. Η η δημοφιλής influencer φόρεσε ένα εσώρουχο και τη φανέλα των «ροσονέρι» με το όνομα τους και το νούμερο «10» στην πλάτη.

Μάλιστα, κάτω από τη δημοσίευση βρέθηκε και η ίδια η Μίλαν, η οποία και αποθέωσε τη Μία Καλίφα, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά, «Forza Milan», καθώς τόνισε με έντονο μαύρο τα γράμματα M, I και Α.

How did Ac milan admin reach in Mia khalifa’s account🙃 pic.twitter.com/v9OMXirGnD