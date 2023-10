Ο Στέφαν Ελ Σαράουι χάρισε στη Ρόμα τη νίκη κόντρα στη Μόντσα και σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι «έσπασε», μιλώντας για τις «ψευδείς κατηγορίες» εμπλοκής του στο ιταλικό στοιχηματικό σκάνδαλο.

Συναισθηματικά φορτισμένος ο Στέφαν Ελ Σαράουι! Ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός πέτυχε στο 90' το «χρυσό» γκολ που έδωσε στη Ρόμα τη νίκη απέναντι στη Μόντσα και, με τους παλμούς στα... ύψη, «λύγισε» λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα του ματς.

Το όνομα του 30χρονου συνδέθηκε τον τελευταίο καιρό με το στοιχηματικό σκάνδαλο που έχει αιωρείται πάνω από το ιταλικό ποδόσφαιρο, ωστόσο σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ξεκαθάρισε πως δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή σε αυτό.

«Ο Τύπος με έχει κατηγορήσει για συμμετοχή στο στοιχηματικό σκάνδαλο. Με πληγώνει, είναι εντελώς ψευδές. Αγαπώ αυτό το άθλημα, σέβομαι το ποδόσφαιρο. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο, αισθάνομαι καθαρός», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ελ Σαράουι.

🎙️🗣️ El Shaarawy in tears after scoring the winner v Monza: “I’ve been accused of being involved in the betting scandal by the press. It hurts, it was completely fake. I love this sport, I respect football. I’d never do something like that. I feel clean.”

