Σε μια σπάνια ανακοίνωση από επίσημο λογαριασμό, η Νάπολι διέψευσε αλά... ιταλικά τα δημοσιεύμετα που τη θέλουν να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του Κβίτσα Κβαρατσχέλια.

Σε ένα μεταγραφικό καλοκαίρι που το ενδιαφέρον για τα μεγάλα αστέρια εντάθηκε λόγω Σαουδικής Αραβίας, ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια ήταν από τους λίγους που απασχόλησε ελάχιστα.

Ο Γεωργιανός σταρ της Νάπολι δεν δέχθηκε «πρέσινγκ» από οποιονδήποτε μνηστήρα παρά τη μαγική πρώτη του σεζόν στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» κι αυτό διότι από την αρχή του καλοκαιριού ο Αουρέλιο Ντι Λαουρέντις είχε θέσει «βέτο» προς την πώληση είτε του «Κβάρα» είτε του Βίκτορ Οσιμέν.

Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα κυκλοφορούν δημοσιεύματα από τα ιταλικά ΜΜΕ που κάνουν λόγο για πρόωρη επέκταση συμβολαίου στον 22χρονο αρτίστα, γεγονός που, όμως, εξόργισε τη διοίκηση των Παρτενοπέι κι αυτό φάνηκε μέσω twitter.

Μέσω του επίσημου λογαριασμού της, η Νάπολι διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα χαρακτηρίζοντάς τα ως «Μαλ@&!e$» κι έκανε λόγο για μονομερή πληροφόρηση από τους εκπροσώπους του παίκτη, γράφοντας:

«Μερικά ΜΜΕ συνεχίζουν να γράφουν, έχοντας ως μοναδική πηγή τους ατζέντηδες του ποδοσφαιριστή, για υποτιθέμενες διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη για την ανανέωση του Κβαρατσχέλια. Πρόκειται για «Μαλ@&!e$». Κανείς από τη Νάπολι δεν έχει μιλήσει ποτέ για πιθανή ανανέωση του παίκτη (του οποίου το συμβόλαιο λήγει σε 4 χρόνια). Ούτε ο Μάουρο Μελούζο, ούτε ο Μαουρίτσιο Μικέλι, ούτε ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, ούτε ο Αντρέα Κιαβέλι το έκαναν».

Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di “cazzate”. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4…