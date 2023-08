Η Νάπολι επέστρεψε με νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Γκαμπριέλ Βέιγκα της Θέλτα, αυτή τη φορά προσφέρει 33 εκατ. ευρώ για τον 21χρονο Ισπανό μέσο.

Η Νάπολι έχει στο «στόχαστρό» της εδώ και καιρό τον Γκαμπριέλ Βέιγκα της Θέλτα.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η πρωταθλήτρια Ιταλίας κατέθεσε πρόταση ύψους 33 εκατ. ευρώ στον ισπανικό σύλλογο για τον 21χρονο Ισπανό μέσο, με τον οποίο τα έχουν βρει σε όλα και απομένει το «πράσινο φως» από τη Θέλτα. Υπενθυμίζουμε πως για την περίπτωση του Βέιγκα είχε ενδιαφερθεί στο παρελθόν και η Μάντσεστερ Σίτι με τις διαπραγματεύσεις ωστόσο να μην προχωρούν.

Ο Βέιγκα την περασμένη σεζόν στη La Liga κατέγραψε 36 συμμετοχές με τη φανέλα της Θέλτα, σκόραρε 11 γκολ ενώ μοίρασε και τέσσερις ασίστ σε 2.312 αγωνιστικά λεπτά αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις.

